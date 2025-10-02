  2. দেশজুড়ে

কৃষকের জালে গন্ধগোকুল, অবমুক্ত করলো পরিবেশকর্মীরা

প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
কৃষক গাহারুল প্রামানিকের পেতে রাখা জালে আটকা পড়া গন্ধগোকুল

নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলা থেকে কৃষকের জালে আটকে পড়া একটি বাগডাশ বা গন্ধগোকুলকে উদ্ধার করেছেন পরিবেশকর্মী ও স্থানীয়রা।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার পিপরুল সেন্টার এলাকার একটি ধান ক্ষেত থেকে প্রাণীটিকে উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় কৃষক গাহারুল প্রামানিক জানান, তার জমিতে পেতে রাখা জালে প্রাণীটি আটকা পড়েছিল। এরপর তিনি স্থানীয়দের সহায়তায় প্রাণীটিকে জালসহ বাজারে নিয়ে আসেন এবং পরিবেশকর্মীদের খবর দেন।

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশনের (বিবিসিএফ) কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও পরিবেশবাদী সংগঠন সবুজ বাংলার সাধারণ সম্পাদক মো. ফজলে রাব্বী জানান, স্থানীয় এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে তাদের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে গন্ধগোকুলটিকে উদ্ধার করেন এবং পরে সেটিকে প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হয়।

গন্ধগোকুলটি উদ্ধার ও অবমুক্ত করার সময় স্থানীয় পরিবেশকর্মী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

