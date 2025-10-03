শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পাশে আছে বিএনপি: আবুল খায়ের

শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পাশে আছে বিএনপি: আবুল খায়ের
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেছেন, নানান প্রতিকূলতার মুখে বাংলাদেশে শ্রমিক সংগঠন অনেক অবহেলার শিকার হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপি সবসময় পাশে ছিল এবং আছে। আন্দোলন সংগ্রামেও শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল। এ দেশে সর্বপ্রথম শ্রমিকদের মূল্যায়ন করেছেন জিয়াউর রহমান। এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন খালেদা জিয়া।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার টুমচর ইউনিয়ন শ্রমিকদলের কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। টুমচর আসাদ একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের হলরুমে সদর (পশ্চিম) উপজেলা শ্রমিক দল এ আয়োজন করে।
আরও পড়ুন
শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি: দুদু
নাম ভাঙিয়ে চাঁদা দাবি, থানায় জিডি করলেন টুকু
আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেন, বিএনপি সরকারের আমলেই শ্রমিকদের মঞ্জুরি কমিশন, বেতন, উৎসব বোনাস, কর্মঘণ্টা নির্ধারণ ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেই আধুনিকায়নের ছোঁয়ায় সারাবিশ্বে এখন দেশের শ্রমিকদের চাহিদা বেড়েছে। যে যেখানে আছে সেখানে অবদান রাখতে সক্ষমতা অর্জন করেছেন। যার ফলে বাংলাদেশের সম্মান বেড়েছে।
সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল করিম ভূঁইয়া মিজান, বর্তমান সভাপতি অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন পাটোয়ারী বিটু, বিএনপি নেতা জামাল হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রশিদুল হাসান লিংকন, টুমচর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মুক্তার হোসেন, শ্রমিকদল নেতা দেলোয়ার হোসেন, ইউছুপ আলী প্রমুখ।
কাজল কায়েস/কেএসআর