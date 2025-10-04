নানার ঘরে মামা-ভাগনের ইয়াবা সেবন, ভিডিও ভাইরাল
বরিশালের বাবুগঞ্জে মামা-ভাগনের ইয়াবা সেবনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচনার অন্যতম কারণ মামা যুবলীগ কর্মী, আর ভাগনে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা।
ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, মামা-ভাগনে দুজন মিলে একটি কক্ষে বসে ইয়াবা সেবন করছেন। সেই ভিডিও কেউ ধারণ করে ছড়িয়ে দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আর তাতেই বিপাকে পড়েছেন মামা-ভাগনে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনা। ঘটনাটি বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমাতপুরের।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভাগনে বাবুগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব কামরুল আহসান সোহাগ ওরফে রাঙা সোহাগ। আর মামা রেজভি মুন্সী স্থানীয় যুবলীগের কর্মী।
ভাগনে বাবুগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব সোহাগ ভাইরাল ভিডিওটি তাদের স্বীকার করে বলেন, নিরিবিলি থাকলে সেবন করতেই পারি। ভিডিওতে যেখানে বসে আছি, তা পরিত্যক্ত রিপোর্টার্স ইউনিটি। ওই জমিও আমার নানার। ওখানে আমি সিমেন্ট রেখেছি।
তিনি আরও বলেন, ‘খায় না কে বলেন? একান্তে থাকলে খেতেই পারি। যদি ওরা ওটা দিয়ে আমার কিছু করতে পারে করুক। এটা এক দেড় মাস আগের ভিডিও হতে পারে।’
রহমাতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মহসিন উদ্দিন শামীম বলেন, এই মামা-ভাগনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, দোকান-জমি দখলসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। সোহাগ দুই বছর আগে তার বাস কাউন্টারের পাশের স্টল দখল করে নিয়েছেন। ৫ আগস্টের পর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সোহাগ ও তার সহযোগী সবুজ, মোখলেছ, সজল ও রেজভি ১০-১২টি দোকান দখল করেছেন। পেয়ারা বেগম নামের এক নারীর জমিও দখল করেছেন তারা।
দখল, চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রসঙ্গে সোহাগ বলেন, ওরা আমাদের দোকান জোরজবরদস্তি করে দখল করেছিল। আমার ৩০টি দোকান দখল করেছে। এখন দোকান বুঝে নিয়েছি, দখল করিনি।
অপরদিকে সোহাগের মামা রেজভি মুন্সী ভিডিওর বিষয়ে বলেন, তিনি ভাগনেকে নিয়ে বসছিলেন। কারা ভিডিও করেছে, তা জানেন না।
এ ব্যাপারে বাবুগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ জানান, রাজনীতির বাইরে সোহাগের সঙ্গে তার কোনো সখ্য নেই। ভিডিওর বিষয়টি তার (সোহাগের) ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারও ব্যক্তিগত অপকর্মের দায় দল বহন করবে না।
এ প্রসঙ্গে বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সুলতান আহমেদ খান বলেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের উপজেলা সদস্যসচিব কামরুল আহসান সোহাগ বিএনপির মূল স্রোতে নেই।
শাওন খান/এফএ/এএসএম