  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুরে জামায়াত নেতাকে অব্যাহতি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:১১ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
চাঁদপুরে জামায়াত নেতাকে অব্যাহতি
ইউনিয়ন আমিরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া জামায়াত নেতা মাওলানা ইলিয়াস হোসেন

ফেসবুকে আপত্তিকর ছবি শেয়ার করায় চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার গন্ধর্বপুর ইউনিয়ন আমির মাওলানা ইলিয়াস হোসেনের সদস্য পদ তিন মাসের জন্য মুলতবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাকে ইউনিয়ন আমিরের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে চাঁদপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মো. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এদিকে ফেইসবুকে ছবি শেয়ার করাকে কেন্দ্র করে হাজীগঞ্জে জামায়াতের নেতাকর্মীদের ওপর বিএনপির নেতাকর্মীদের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জেলা জামায়াত।

চাঁদপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান মিয়া জানান, হামলার ঘটনায় জামায়াতের অন্তত ২০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চাঁদপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সকালে উপজেলার গন্ধর্ব্যপুর উত্তর ইউনিয়নের পালিশারা গ্রামে এই হামলা হয়।

তিনি জানান, অসাবধানতাবশত তিনি ছবিটি শেয়ার করেছিলেন। পরে বিষয়টি জানার পর সেটি মুছে দেওয়া হয়। ওই মোবাইল বাচ্চারাও ব্যবহার করে, তারাও শেয়ার করে থাকতে পারে। ইউনিয়ন আমির এজন্য ফেসবুকে দুঃখ প্রকাশ করে এবং শুক্রবার সকালে বসে বিষয়টি মীমাংসার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই জামায়াতের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা হয়েছে। ফেইসবুকে যা ঘটেছে, তার জন্য ইউনিয়ন সভাপতি ক্ষমা ও দুঃখ প্রকাশ করার পরও এ হামলা করা অত্যন্ত দুঃখজনক।

শরীফুল ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম

