লালমনিরহাটে ঝড়ে বিধ্বস্ত শতাধিক ঘরবাড়ি

লালমনিরহাটে ঝড়ে বিধ্বস্ত শতাধিক ঘরবাড়ি
আকস্মিক ঝড়ে লালমনিরহাটের কালিগঞ্জ উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়নের শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন তিনজন।
রোববার (৫ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়নের শ্রুতিধর ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।
গত কয়েকদিনের ভারি বৃষ্টির মধ্যেই আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে আধাপাকা ও টিনশেড ঘরবাড়ি মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে। এতে টিন ও ইটের আঘাতে বাদশা মিয়া (৪০), মামুদ মিয়া (৭০) ও শহিদুল ইসলাম (৪৬) আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে কালিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী শাহিনুর রহমান জানান, মাঝারি বৃষ্টির মধ্যেই হঠাৎ প্রবল ঝড় শুরু হয়। মুহূর্তেই ঘরবাড়ি ও দোকানপাট উড়ে যায়। ঝড়টি বেশি সময় স্থায়ী হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও ভয়াবহ হতে পারত।
ভোটমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফরহাদ হোসেন বলেন, মধ্য শ্রুতিধর ও চর নোহালী গ্রামে অন্তত ৫০টি পরিবারের শতাধিক ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।
কালিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকিয়া খাতুন বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে তদন্ত টিম পাঠানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করে দ্রুত সহায়তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
