ঝড়ের ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক ঘরবাড়ি, খোলা আকাশের নিচে ৪০ পরিবার

ঝড়ের ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক ঘরবাড়ি, খোলা আকাশের নিচে ৪০ পরিবার
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে দুদিনের ভারি বৃষ্টিপাতের পর হঠাৎ ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়েছে শতাধিক ঘরবাড়ি। এতে খোলা আকাশের নিচে ৪০টি পরিবার।
রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে উপজেলার গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের পশ্চিম দলিরাম বানিয়াপাড়া গ্রামে তীব্র ঝড় হয়। যা প্রায় ১৫ মিনিটের মতো স্থায়ী হয়।
স্থানীয়রা জানায়, ঝড়ে শতাধিক বাড়িঘর ভেঙে গেছে। ধান, কলা, ভুট্টা, পেঁয়াজ, রসুনসহ অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ভেঙে পড়েছে অসংখ্য গাছপালা। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বেশকিছু দোকানপাট। বিদ্যুতের তার ছিড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরেছে পুরো গ্রাম।
বানিয়াপাড়া গ্রামের সুরজ মিয়া জানান, প্রবল বাতাসে তার ঘরের টিনের ছাপড়া উড়ে গিয়ে পাশের ক্ষেতে পড়ে গেছে। কয়েক মিনিটের ঝড়ে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।
আরও পড়ুন:
আধাঘণ্টার ঝড়ে লন্ডভন্ড ৬ শতাধিক বাড়িঘর
লালমনিরহাটে ঝড়ে বিধ্বস্ত শতাধিক ঘরবাড়ি
গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জোনাব আলী বলেন, ইউনিয়নে শতাধিক ঘরবাড়ির টিনের চালা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রদের সহায়তা করা হবে, তাই তালিকা করা হচ্ছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বলেন, ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য ফায়ার সার্ভিসের পাঠানো হয়েছে। গবাদিপশু ও মানুষের চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল টিমও প্রস্তুত করা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে তাদের সহায়তা করা হবে। আপাতত শুকনো খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।
আমিরুল হক/এনএইচআর/জেআইএম