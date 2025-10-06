  2. দেশজুড়ে

রামপালে ক্যাম্পে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সেনা সদস্যসহ দুইজনের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০৮:১৬ এএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
রামপালে ক্যাম্পে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সেনা সদস্যসহ দুইজনের মৃত্যু

 

বাগেরহাটের রামপালে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সেনা সদস্যসহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৫ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের ছাদে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- সেনা সদস্য মো. আরিফ হাসান (২৭) এবং বেসরকারি কর্মচারী ধোপা হাসিব খান (১৯)। নিহত মো. আরিফ হাসান বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ এলাকার হারুনুর রশিদের ছেলে এবং হাসিব খান বরিশালের বাকেরগঞ্জ এলাকার সোহরাব খানের ছেলে।

আরও পড়ুন
‘শয়তানের নিঃশ্বাসে’ ৫ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার খোয়ালেন বৃদ্ধা 
মদনে পূর্বশত্রুতার জেরে কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ 
ভারতে প্রবল বৃ‌ষ্টি, কু‌ড়িগ্রাম সীমা‌ন্তে ভেসে আসছে গাছ 

বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ছাদে কাপড় আনতে গিয়ে তারে পা জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হন হাসিব। তাকে এ অবস্থায় দেখে দ্রুত উদ্ধার করতে যান আরিফ। এসময় দুইজনই বিদ্যুতায়িত হন। পরে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পথেই তাদের মৃত্যু হয়।

রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নাহিদ ফরাজী/এফএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।