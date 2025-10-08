খুলনায় বাঁধ ভেঙে পানিবন্দি শতাধিক পরিবার

খুলনায় বাঁধ ভেঙে পানিবন্দি শতাধিক পরিবার
খুলনার দাকোপে ঢাকি নদের বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে পানি প্রবেশ করেছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে শতাধিক পরিবার। পুকুরের মাছ ও ফসলের ক্ষেতও তলিয়েছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দিবাগত রাত থেকে এ ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩১ নম্বর পোল্ডারের ঢাকি নদের প্রবল জোয়ারে প্রায় ১৫০ ফুট বেড়িবাঁধ ভেঙে যায়। পানিবন্দি হয়ে পড়ে শতাধিক পরিবার। এতে পুকুরের মাছসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চেষ্টা করেও বাধ সংস্কার করা সম্ভব হয়নি।
স্থানীয়রা জানান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩১ নম্বর পোল্ডারটি ঝুঁকিপূর্ণ। আগে থেকে সবার উচিত ছিল ব্যবস্থা নেওয়া। অনেক গ্রাম তলিয়ে গেছে। গ্রামের বাসিন্দারা অনেক খারাপ অবস্থায় রয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে গ্রামের সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।
এ বিষয়ে খুলনা পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) বিভাগ-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আশরাফুল আলম জানান, সকাল থেকে চেষ্টা করার পরেও ব্যর্থ হয়েছি। পানি আটকানো সম্ভব হয়নি এখন ভিতরে পানি প্রবেশ করছে। জোয়ার শেষে ভাটাতে আবার বাঁধ আটকানোর চেষ্টা করা হবে। আশা করছি পরবর্তী জোয়ারে আগে বাঁধ মেরামত করা সম্ভব হবে।
