গ্রিস যাওয়ার পথে গাড়িতে ডাকাতি, নাগরিকত্ব কার্ড টাকা ফোন— সব লুট

গ্রিস যাওয়ার পথে গাড়িতে ডাকাতি, নাগরিকত্ব কার্ড টাকা ফোন— সব লুট
বিমানবন্দর যাওয়ার পথে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁ অংশে এনামুল হক (৪৯) নামের এক প্রবাসীকে বহন করা গাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় ভুক্তভোগীর নাগরিকত্ব কার্ড, নগদ টাকা ও মোবাইলফোন লুট করে নেওয়া হয়।
বুধবার (৮ অক্টোবর) উপজেলার পিরোজপুর এলাকায় মারিখালী সেতুতে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগী এনামুল হক বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় সাধারণ ডায়েড়ি (জিডি) করেছেন।
গ্রিস প্রবাসী এনামুল হক কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার ভাসেন্ডা এলাকার নুর মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও ভুক্তভোগী প্রবাসী জানান, কুমিল্লা থেকে রাতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাইভেটকারে করে রওয়ানা দেন প্রবাসী এনামুল হক। পথে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পিরোজপুর এলাকায় মারিখালী সেতুর ওপর পৌঁছানো মাত্র ডাকাতদল তাদের গাড়ির গতিরোধ করে। তারা প্রাইভেটকারের গ্লাস ভেঙে গাড়ির চালক ও প্রবাসী এনামুলকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করেন। পরে তাদের সঙ্গে থাকা নাগরিকত্ব কার্ড, নগদ টাকা ও দুটি মোবাইলফোন লুট করে নিয়ে যান। এসময় ডাকাতিতে বাধা দেওয়ায় ডাকাতদল ওই প্রবাসী ও চালককে ছুরিকাঘাত করেন।
খবর পেয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের একটি টিম আহতদের উদ্ধার করে মহাসড়কের পাশে মদনপুর এলাকায় আল বারাকা নামে একটি ক্লিনিকে পাঠায়।
এ বিষয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী জাগো নিউজকে বলেন, আহতদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে লোকাল থানায় রেফারেন্স করা হয়েছে।
মো. আকাশ/এসআর/এএসএম