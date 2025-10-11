৫ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বান্দরবানের ৪ উপজেলা
বান্দরবানের চারটি উপজেলায় দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৪টায় হঠাৎ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।
স্থানীয়রা জানান, বিকেল সাড়ে ৪টায় হঠাৎ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। রাত ১০টা নাগাদ বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক না হওয়ায় ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এই চার উপজেলার বাসিন্দাদের।
এমনকি এই উপজেলাগুলোর অধিকাংশ এলাকায় ব্যাহত হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট হাসপাতালের স্বাভাবিক সেবা প্রদান। ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।
বান্দরবান পিডিবির নির্বাহী প্রকৌশলী আমির হোসেন বলেন, বান্দরবানের বিদ্যুৎ সংযোগস্থল দোহাজারী বিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকায় বজ্রপাতের কারণে তিনটি সিটির (ট্রান্সফর্মার) মধ্যে দুইটিই নষ্ট হয়ে গেছে। এরই মধ্যে একটি সচল করা গেলেও অপরটি সচল করতে কাজ চলছে। সকল সিটিগুলো সচল হলেই বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হবে। এছাড়া রাত ১১-১২টার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে পারে বলে জানান তিনি।
নয়ন চক্রবর্তী/এমআরএম