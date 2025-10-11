সুজন সিলেটের সভাপতি ফারুক মাহমুদ আর নেই
সিলেটের নাগরিক আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সিলেট বিভাগের সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী মারা গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানকার স্থানীয় সময় শুক্রবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে নিউইয়র্কের এলমহার্স্ট হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন জানান, মরদেহ উডসাইডের আহলে বায়াত মসজিদ ফিউনারেল হোমে নেওয়া হবে এবং সেখানে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাকে ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল কবরস্থানে সমাহিত করা হবে।
ফারুক মাহমুদ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। এ অবস্থায় সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে তার ছেলেদের কাছে যান। সেখানে তার উন্নত চিকিৎসা চলছিল।
আরও পড়ুন-
অবশেষে জাতীয় পরিচয়পত্র পেলেন দুই হাত না থাকা সেই জসিম
ইসলামকে নির্মূল করতে চেয়েছে আ’লীগ: হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব
নারায়ণগঞ্জে ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ নাজমাসহ আটক ৬
ফারুক মাহমুদ চৌধুরী সুশাসনের জন্য নাগরিক ‘সুজন’ সিলেটের সভাপতি ও টিআইবির নাগরিক সংগঠন ‘সনাক’ এর প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক এবং নাগরিক আন্দোলনের নেতৃত্ব সারির ব্যক্তিত্ব ছিলেন। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন নিয়ে গণমাধ্যমে ভোট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকের ভূমিকা পালন করেছেন দীর্ঘদিন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলে রেখে গেছেন। ছেলে দুজন নিউইয়র্ক প্রবাসী। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।
আহমেদ জামিল/এফএ/এমএস