  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ নাজমাসহ আটক ৬

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৮:২৫ এএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ নাজমাসহ আটক ৬

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মাদক বিক্রির সময় বিক্রেতাসহ ৬ জনকে আটক করে পুলিশের সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে গ্রেফতারদের নারায়ণগঞ্জ আদালতে পাঠায় পুলিশ।

আটকরা হলেন- নাজমা বেগম , মৌসুমী, নাজমুল, খলিল, মাসুদ রানা ও রিয়াজ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর উপজেলার মৈকুলি এলাকায় স্থানীয় এলাকাবাসী মাদকের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করে। একই এলাকার নাজমা বেগম স্থানীয়ভাবে মাদক সম্রাজ্ঞী হিসেবে পরিচিত। তিনি নিজের বাড়িতে মাদক বিক্রিসহ নানা অপকর্ম চালান বলে এলাকাবাসীর কাছে খবর ছিল। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে নাজমা বেগমের বাড়িতে তল্লাশি চালায় এলাকাবাসী। এসময় নাজমা আক্তার ও তার বাড়িতে মাদক সেবন করতে আসা ৫ জনকে ২৪০ পিস ইয়াবাসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। খবর পেয়ে রূপগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাদের আটক করে। এসময় পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে নাজমা বেগমের ঘর থেকে নগদ টাকা ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে।

আর পড়ুন-
দেশ পরিচালনার যোগ্যতা একমাত্র বিএনপিরই রয়েছে: প্রিন্স
নিখোঁজের চারদিন পর ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার
৫ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বান্দরবানের ৪ উপজেলা

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, নাজমা বেগমসহ ছয় জনকে মাদকসহ আটকের পর পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ২৪০ পিস ইয়াবাসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। তাদের নারায়ণগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

নাজমুল হুদা/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।