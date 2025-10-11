সোনারগাঁয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

সোনারগাঁয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দারোগোল্লা এলাকায় স্বামী-স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাত ৩টার দিকে উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের দারোগোল্লা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- ওই এলাকার নুর মোহাম্মদের ছেলে সাব্বির হোসেন (২২) ও তার স্ত্রী সিনথিয়া (২০)।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের দারোগোল্লা গ্রামের সাব্বির হোসেন ও তার স্ত্রী সিনথিয়া আক্তার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কলহ চলছিল। ধারণা করা হচ্ছে, সেই পারিবারিক দ্বন্দ্বের জের ধরে তারা আত্মহত্যা করেছেন। তাদের সংসারে ৩ বছরের একটি ছেলে রয়েছে।
খবর পেয়ে সোনারগাঁ থানার পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিক সুরতহাল শেষে মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জের ভিক্টোরিয়া সরকারি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাশেদুল হাসান খান জানান, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর রহস্য উন্মোচন হবে।
মো. আকাশ/এমএন/এমএস