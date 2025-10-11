  2. দেশজুড়ে

ভারতে প্রবেশের চেষ্টাকালে ঝিনাইদহ সীমান্তে নারী-শিশুসহ আটক ১১

প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে নারী-শিশুসহ ১১ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। আটকরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন বলে বিজিবি জানিয়েছে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ৪টার দিকে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমানের পাঠানোর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আটকরা হলেন, কুমিল্লার বরুড়ার থানার রেওলাইন গ্রামের হরেকৃষ্ণ আইনের ছেলে রিপন চন্দ্র আইন, নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ থানার চরকাকড়া গ্রামের জাকের হোসেনের ছেলে জাহেদ হোসেন (৩৫), গোপালগঞ্জের মকসুদপুর উপজেলার গোয়ালগ্রামের শরৎ বাড়ৈর ছেলে সঞ্জিৎ বাড়ৈ ও ফরিদপুরের সদরপুর থানার মধুমন্ডলডঙ্গী গ্রামের হৃদয় চন্দ্র সরকারের ছেলে সুশীল সরকার।

বিজিবি জানিয়েছে, শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বাঘাডাংগা বিওপির হাবিলদার সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালায় বিজিবি। এসময় ৩ নারী ও এক শিশুসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়।

এছাড়া একই বিওপির পৃথক অভিযানে তিন নারীসহ ছয়জনকে আটক করে বিজিবি। আটকদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হবে। মামলা দায়েরের মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

