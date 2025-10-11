একটি দল ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ভোট চাচ্ছে: এ্যানি

একটি দল ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ভোট চাচ্ছে: এ্যানি
বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের কাছে ভোট চাচ্ছে। ইসলামকে পুঁজি করে তারা কোনোভাবে রাজনীতি করতে পারে না। এভাবে বেহেশতের গ্যারান্টি দিয়ে ভোট চাওয়া কতটুকু যৌক্তিক?’
শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দিঘলীর জামিরতলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত বিএনপির উঠান বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।
মাদক কারবারিদের হুঁশিয়ারি করে এ্যানি চৌধুরী বলেন, সুন্দর সমাজ গঠন করতে হলে মাদক দূর করতে হবে। যারা গ্রামগঞ্জে মাদকব্যবসা করেন, দ্রুত এগুলো ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন।
অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতা ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপী, হাফিজ উল্যা, বেলাল হোসেন, এম এ ইউসুফ ভূঁইয়া, সাবেরা আনোয়ার, ফাতেমা আক্তার সুমি ভূঁইয়া, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা বদরুল আলম শ্যামল, যুবদল নেতা আব্দুল মুকিত সোহেল ও আবদুল খালেক উপস্থিত ছিলেন।
