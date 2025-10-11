  2. দেশজুড়ে

নওগাঁয় ডাকাত সন্দেহে পায়ের রগ কেটে একজনকে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নওগাঁ
প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
নওগাঁয় ডাকাত সন্দেহে পায়ের রগ কেটে একজনকে হত্যা
ফাইল ছবি

নওগাঁর বদলগাছীতে ডাকাত সন্দেহে আশাদুল (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে পায়ের রগ কেটে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার ভোরে উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের জগৎনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আশাদুল উপজেলার কোলা পালশা গ্রামের আব্দুলের ছেলে।

স্থানীয় ও থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার জগৎনগর গ্রামে ভাঙারি ব্যবসায়ী আলামিন হোসেনের বাড়িতে আশাদুলসহ ৫ থেকে ৬ জন ডাকাতি করতে যায়। পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে ডাকাতদের আটকের চেষ্টা করে। এসময় উভয়পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। এসময় অন্যরা পালিয়ে আসতে পারলেও আশাদুলকে আটক করে হাত-পা বেঁধে তার দুই পায়ের রগ কেটে দেয়া হয়। এসময় ওই পরিবারের সদস্যদের ডাকচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। পরে গুরুত্বর আহত অবস্থায় আশাদুলকে উদ্ধার করে প্রথমে বদলগাছী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করায়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নওগাঁ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের মা আয়েশা বলেন, সন্ধ্যায় ছেলে আশাদুল আমার কাছে ফোন দিয়ে তার বাচ্চার খোঁজখবর নিয়েছিল। তারপর আর কথা হয়নি। ভোরে শুনি ছেলে মারা গেছে। তবে ছেলে হাঁস-মুরগি চুরি করতো। ডাকাতির মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। নওগাঁ শহরে অটোরিকশা চালাতো। তবে ছেলের এমন মৃত্যু হবে আশা করিনি। যদি অন্যায় করে থাকে তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করতো। এভাবে হত্যা কেন করবে। তদন্ত পূর্বক দোষীদের আইনের আওতায় নেওয়া হোক।

বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহত আশাদুলের নামে এর আগে ডাকাতি মামলা রয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে আইনানুগ প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে।

আরমান হোসেন রুমন/এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।