  2. দেশজুড়ে

ঢাকাকে অচল করার হুঁশিয়ারি বেসরকারি শিক্ষকদের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরগুনা
প্রকাশিত: ০৫:০২ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকাকে অচল করার হুঁশিয়ারি বেসরকারি শিক্ষকদের
পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নে বরগুনায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মানববন্ধন

পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নে বরগুনায় মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। এ সময় বক্তারা দাবি বাস্তবায়ন না হলে ঢাকাকে অচল করার হুঁশিয়ারি দেন।

শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে ‌‘বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ’ বরগুনা জেলা শাখার আয়োজনে পৌরসভার প্রেসক্লাব সংলগ্ন সদর রোড এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই কারিকুলাম চালু থাকলেও শিক্ষকদের মধ্যে ‘আকাশ-পাতাল বৈষম্য’ বিরাজ করছে। দেশের প্রায় ৯৬ ভাগ শিক্ষার্থী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়লেও সরকার মাত্র ৪ ভাগ শিক্ষার্থীর জন্য বরাদ্দ ব্যয় করে। প্রতিবছর বাজেটে শিক্ষকদের আশ্বাস দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন হয় না।

এ সময় উপস্থিত শিক্ষকরা প্রস্তাবিত পেস্কেল দ্রুত বাস্তবায়ন, বছরে দুটি শতভাগ উৎসব ভাতা, ৫০ ভাগ বাড়ি বাড়া, ৫০০ টাকার পরিবর্তে ১ হাজার ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, নন এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের চাকরি এমপিওভুক্ত এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ তহবিলের টাকা দ্রুত পরিশোধসহ মোট পাঁচ দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দেশের সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের বরগুনা জেলা শাখার সভাপতি ও পাথরঘাটা মাদরাসার সুপার আবু জাফর মো. সালেহ বলেন, আমরা চাই না শিক্ষকরা আবার রাস্তায় নেমে পুলিশের পিটুনির শিকার হোক। এবার নেমেছি দাবি আদায় করেই স্কুলে ফিরবো। সরকার যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে শিক্ষকরা ঢাকাকে অচল করে দেবে।

তিনি আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানাই, সারা দেশের শিক্ষকদের ন্যূনতম সম্মান দিয়ে দ্রুত একটি পরিপত্র জারি করুন। অন্যথায় আগামীকাল থেকেই ঢাকায় কর্মসূচি শুরু হবে, এবং আশ্বাস না পেলে সন্ধ্যার পর ঢাকাকে অচল করা হবে।

এ সময় সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামির বরগুনা জেলার আমির অধ্যাপক মহিবুল্লাহ হারুন বলেন, একটি জাতির উন্নয়ন শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন করে সম্ভব নয়। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও শিক্ষকদের বারবার রাস্তায় নামতে হচ্ছে, যা জাতির জন্য লজ্জার। আমরা চাই সরকার দ্রুত এই বৈষম্য দূর করুক।

নুরুল আহাদ অনিক/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।