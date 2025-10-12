গাজীপুরে মাঝরাতে আগুনে পুড়লো বাজারের ১৬ দোকান
গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর থানার জিরানী বাজার এলাকায় আগুনে পুড়ে গেছে অন্তত ১৬টি দোকান। শনিবার (১১ অক্টোবর) দিবাগত রাত একটার দিকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, মধ্যরাতে জিরানী বাজারে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে ১৬টি দোকান পুড়ে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (১১ অক্টোবর) আনুমানিক রাত ১টার দিকে জিরানী বাজারের একটি টিনশেড দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।
আরও পড়ুন-
১০ বছরে হাওরে পরিযায়ী পাখি কমেছে ৮৫ শতাংশ
বগুড়ায় অ্যাপের মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে নারী আটক
ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ৪ ঘণ্টা ফেরি চলাচল বন্ধ
খবর পেয়ে প্রথমে ডিইপিজেড ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় পরে আরও তিনটি ইউনিট তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের প্রচেষ্টায় প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে রাত আড়াইটার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে।
আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের ওই কর্মকর্তা।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/এমএস