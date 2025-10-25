  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০১:৩৮ এএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
কীর্তন শুনে বাড়ি ফেরা হলো না দুই ব্যবসায়ীর, পথে ট্রাকচাপায় নিহত
বোয়ালমারীতে ট্রাকচাপায় নিহত দুই ব্যবসায়ীর মরদেহ

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে কীর্তন শুনে অটোভ্যানে করে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকচাপায় দুই ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও অন্তত পাঁচজন।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের কানখড়দি মাদরাসার সামনে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- উপজেলার সাতৈর ও শেলাহাটি এলাকার বাসিন্দা ও সাতৈর বাজারের ব্যবসায়ী মধু সাহা (৫০) ও নারান সাহা (৫৫)। আহতরা হলেন- সঞ্জয় বণিক, নেপাল সাহা, সুজিত সাহা, টুকটুকি ও ভ্যানচালক সুমন। আহতদের বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কয়েকজন মিলে কাদির এলাকা থেকে নাম-কীর্তন গান শুনে অটোভ্যানে করে সাতজন বাড়ি ফিরছিলেন। পথে কানখড়দি মাদরাসার সামনে ফরিদপুরগামী বেপরোয়া গতির একটি ট্রাক অটোভ্যানটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন।

সাতৈর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রাফিউল আলম মিন্টু জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বোয়ালমারী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আল আমিন বলেন, কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এন কে বি নয়ন/ইএ

