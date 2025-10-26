রাঙ্গামাটিতে মৎস্য অবতরণ ঘাট দেখে হতাশ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার
রাঙ্গামাটি বিএফডিসির মৎস্য অবতরণ ঘাট পরিদর্শন করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। পরিদর্শনে এসে বিএফডিসির বেহাল অবস্থা দেখে হতাশা প্রকাশ করেন উপদেষ্টা।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে রাঙ্গামাটির মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফডিসি) অবতরণ ঘাট, মৎস্য ল্যান্ডিং স্টেশন, বরফ কলসহ বিএফডিসির বিভিন্ন ভবন পরিদর্শন করেন তিনি।
মৎস্য উপদেষ্টা ফরিদা আখতার রাঙ্গামাটি বিএফডিসির অবকাঠামোর বর্তমান বেহাল অবস্থা দেখে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, মৎস্য সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খুবই গুরত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিএফডিসির ল্যান্ডিং স্টেশন, মৎস্য প্রক্রিয়াজাত এলাকার অবস্থা খুবই খারাপ ও জরাজীর্ণ। এখানে বিনিয়োগ করা ছাড়া বিকল্প নাই। বিএফডিসিকে উন্নত করলে দেশের মৎস্য সম্পদের কার্যক্রম অনেক বেড়ে যাবে।
এসময় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ফারাহ শাম্মী, বিএফডিসি রাঙ্গামাটির ব্যবস্থাপক কমান্ডার ফয়েজ আল করিমসহ স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।
