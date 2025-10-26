ভোটের পাঁচ দিন আগে সিলেট চেম্বারের নির্বাচন স্থগিত
সিলেটের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচনের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। ভোটগ্রহণের মাত্র পাঁচ দিন আগে রোববার (২৬ অক্টোবর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন-১ শাখার উপসচিব চৌধুরী সামিয়া ইয়াসমিন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে নির্বাচন স্থগিতের বিষয়টি জানানো হয়।
চিঠিতে বলা হয়, সদস্যপদ পুনরায় যাচাই-বাছাই করে পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।
এর আগে ভোটার তালিকায় অসঙ্গতি উল্লেখ করে পুনরায় যাচাই-বাছাই করে নির্বাচনের দাবি জানিয়ে একটি আবেদন করেন চেম্বারের সাবেক পরিচালক ও সিলেট মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুজ্জামান চৌধুরী দুলু।
আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক বরাবর চিঠি পাঠান সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারোয়ার আলম। এই চিঠির প্রেক্ষিতেই নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে।
এ বিষয়ে চেম্বারের প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদা পারভীন বলেন, ‘কয়েকজন প্রার্থী ভোটার তালিকা সঠিক নয় উল্লেখ করে আবেদন দিয়েছেন। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে ভোটার তালিকা যাচাই-বাছাই করে পুনরায় তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
তিনি বলেন, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর কারো কোনো অভিযোগ না পাওয়ায় তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর সম্প্রতি কয়েকজন প্রার্থী অভিযোগ দিয়েছেন।
নির্বাচনে সিলেট সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদ ও সিলেট ব্যবসায়ী ফোরাম নামে এই দুই প্যানেলের ৪২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তফসিল অনুযায়ী আগামী ১ নভেম্বর ভোটগ্রহণের তারিখ ছিল।
