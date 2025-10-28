  2. দেশজুড়ে

জেলা ঘোষণার দাবিতে এবার ভৈরবে নৌপথ অবরোধ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১১:৫৯ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
জেলা ঘোষণার দাবিতে এবার ভৈরবে নৌপথ অবরোধ

জেলা ঘোষণার দাবিতে ভৈরবে এবার নৌপথ অবরোধ করা হয়েছে। এতে মেঘনা নদীর ঘাটে ১ ঘণ্টা নৌ চলাচল বন্ধ ছিল। পরে আগামী বৃহস্পতিবার সড়ক, রেল, নৌপথ অবরোধের ঘোষণা দেন বিক্ষোভকারীরা।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় থেকে শুরু হয়ে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ভৈরব বাজার লঞ্চঘাট ও কার্গোঘাটে এ অবরোধ করা হয়।

এসময় অবরোধকারীরা তাদের বক্তব্যে বলেন, ‘গতকাল সোমবার শান্তিপূর্ণ রেল অবরোধের সময় কর্মসূচির শেষের দিকে হঠাৎ ট্রেনচালক জোরে ট্রেনের হুইসেল বাজানোর কারণে রেললাইনে অবস্থান থাকা জনতা নিজেদের সেভ করতে কয়েকটি পাথর নিক্ষেপ করে। তবে এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় স্টেশন মাস্টার ও রেলওয়ে থানার ওসির। আমরা ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে পূর্বেও ছিলাম ভবিষ্যতেও থাকবো। আমাদের মামলা হামলা দিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না।’

জেলা ঘোষণার দাবিতে এবার ভৈরবে নৌপথ অবরোধ

আরও পড়ুন:
অবরোধ চলাকালে ট্রেনে বৃষ্টির মতো পাথর নিক্ষেপ, আহত কয়েকজন
ভৈরবে ট্রেন থামিয়ে জেলা ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভ

এসময় জেলা আন্দোলনের নেতা মাওলানা সাইফুল ইসলাম শাহারিয়া, গণঅধিকার পরিষদ নেতা ইমতিয়াজ আহমেদ কাজল, ছাত্রনেতা জুনাইদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ভৈরব বাজার লঞ্চঘাটে নৌপথ অবরোধ চলাকালে যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য ভৈরব উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এএইচএম মো. আজিমুল হক, ভৈরব নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রাশেদুজ্জামানসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে ভৈরব নৌ থানার ওসি মো. রাশেদুজ্জামান জানান, সকালে ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন হয়েছে। তারা আগামী বৃহস্পতিবার সড়ক, রেল, নৌপথ একযোগে অবরোধের ঘোষণা দিয়ে আজকের কর্মসূচি শেষ করেন।

রাজীবুল হাসান/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।