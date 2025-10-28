নদীতে ভাসছিল একাধিক মামলার আসামির মরদেহ
নাটোরের গুরুদাসপুরে একাধিক মামলার আসামি মিলন প্রামাণিকের (৪০) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে উপজেলার নাজিরপুর ব্রিজের পাশে নন্দকুজা নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের খেজের প্রামাণিকের ছেলে মিলন প্রামাণিক।
স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার সকালে স্থানীয়রা নদীতে মরদেহটি ভাসতে দেখে থানায় খবর দেয়। পরে গুরুদাসপুর থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। অনেকের ধারণা, তাকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।
গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দুলাল হোসেন বলেন, মিলনের বিরুদ্ধে চুরিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে।
