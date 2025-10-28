কাত্যায়নী পূজা
মাগুরায় নজর কেড়েছে ৯০ ফুট উচ্চতার তোরণ
রং-বেরঙের আলো, ৯০ ফুট উচ্চতার তোরণ, নয়নকাড়া প্যান্ডেল—সবমিলিয়ে কাত্যায়নী পূজা উপলক্ষে মাগুরা শহরে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। বিশেষ করে দর্শনার্থীদের নজর বেড়েছে সুউচ্চ তোরণ।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) মাগুরা শহরে এমন দৃশ্য দেখা গেলো।
সরেজমিন দেখা যায়, কাত্যায়নী পূজা উপলক্ষে নির্মিত তোরণের উচ্চতা প্রায় ৯০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট। আগে ৭০ থেকে ৭৫ ফুট পর্যন্ত তোরণ নির্মাণ করা হলেও এবারের উচ্চতা আগের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছে।
তোরণের বিশেষত্ব হলো এটি মাটি স্পর্শ না করেই পুরোপুরি ঢালাই ব্রিজের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণকাজে ব্যবহার করা হয়েছে ৫৫০ পিস বাঁশ। টানা ২০ দিন পরিশ্রম করে তোরণটি নির্মাণ করেছেন ২৫ জন কারিগর।
তরুণ ডেকোরেটারের মালিক তরুণ ভৌমিক জাগো নিউজকে বলেন, ‘তোরণের কাপড় বিশেষভাবে কাস্টমাইজ করে মাধবদী থেকে অর্ডার করে আনা হয়েছে। দেশের স্বনামধন্য আর্টিস্ট ও ডিজাইনার নিতাই বিশ্বাস নিজ হাতে এর ডিজাইন করেছেন।'
জেলা পূজা উদযাপন কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কনক কান্তি সাহা জানান, এবার জেলায় নতুন বাজারের ব্রিজে ৯০ ফুট উঁচু একটি তোরণ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। রং-বেরঙের কাপড়ের সমন্বয়ে তোরণটি তৈরি করা হয়েছে। যা দেখতে হয়েছে নান্দনিক ও আকর্ষণীয়। দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এটি দেখতে আসছেন।
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা হলেও মাগুরায় জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয় কাত্যায়নী পূজা। প্রতিবছর শারদীয় দুর্গাপূজার এক মাস পরই মাগুরায় কাত্যায়নী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ দিনব্যাপী উৎসবের সমাপনী শুক্রবার (৩১ অক্টোবর)।
মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসআর/এমএস