  2. দেশজুড়ে

পুলিশের সামনে দেখালেন ‘ভি’ চিহ্ন

ছিনতাইকারীর হুমকি ‘আবার আসবো, ভাঙ্গা শহর তছনছ করে ফেলবো’

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৬:৫৩ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
ছিনতাইকারীর হুমকি ‘আবার আসবো, ভাঙ্গা শহর তছনছ করে ফেলবো’
গ্রেফতার দুই ছিনতাইকারী

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় আদালতে পাঠানোর সময় পুলিশের সামনেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন গ্রেফতার হওয়া ছিনতাইকারী চক্রের এক সদস্য। থানা চত্বর থেকে গাড়িতে ওঠানোর আগে সাংবাদিকদের ক্যামেরা দেখে তিনি হাত উঁচিয়ে বলতে থাকেন, ‘আবার আসবো। ভাঙ্গা শহর তছনছ করে ফেলবো’। এসময় আরেকজনকে ‘ভি’ চিহ্ন দেখিয়ে বের হতে দেখা যায়।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন।

এর আগে ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানা চত্বরে এমন দৃশ্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হওয়া ছিনতাইকারী চক্রের পাঁচ সদস্যকে আদালতে পাঠানোর সময় এ ঘটনা ঘটে।

গ্রেফতাররা হলেন ভাঙ্গা পৌরসভার আতাদি গ্রামের নুর ইসলাম মাতুব্বরের ছেলে বাধন মাতুব্বর (২৩), পূর্ব হাসামদিয়া গ্রামের মৃত কল মাতুব্বরের ছেলে পার্থ মাতুব্বর (২৫), ঢাকার ধামরাই থানার আফজাল শেখের ছেলে সজিব (২২), রাজবাড়ী সদর উপজেলার মৃত দুখু মিয়ার ছেলে আকাশ (২১) এবং একই এলাকার মাজেদের ছেলে সাকিব (১৯)।

পুলিশ জানায়, রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে ফরিদ খান নামের এক ব্যক্তির ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী ফরিদ খান ভাঙ্গা বাজার থেকে এক্সপ্রেসওয়ের লোকাল লেন হয়ে পুলিয়া বাজারের দিকে রওয়ানা হন। পথে সলিলদিয়া এলাকায় ফাঁকা জায়গায় সেতুর কাছে পৌঁছালে সেখানে ওত পেতে থাকা ছিনতাইকারীরা তাকে মারধর করে ইজিবাইকটি ছিনতাই করে নিয়ে যান। পরে ভুক্তভোগী ব্যক্তি ভাঙ্গা থানায় মামলা করেন। এরপর অভিযান চালিয়ে রাতে চক্রটির পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ভাঙ্গা থানার ওসি মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, গ্রেফতার আসামিরা পেশাদার ছিনতাই চক্রের সদস্য। তারা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ইজিবাইক ছিনতাই, চুরি ও ডাকাতির মতো অপরাধে জড়িত ছিলেন। আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এন কে বি নয়ন/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।