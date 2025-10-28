  2. দেশজুড়ে

নওগাঁয় ট্রাক্টরচাপায় স্কুলছাত্র নিহত

প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
স্কুলছাত্রকে চাপায় দেওয়ায় ট্রাক্টরে আগুন দিলো জনতা

নওগাঁর পোরশায় ট্রাক্টরেরচাপায় হাবিবুর রহমান হাবিব (৯) নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। এই ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাক্টরটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার নিতপুর কাপালীর মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নিহত হাবিব নিতপুর ইউনিয়নের গোপিনাতপুর গ্রামের সামাদের (চাক্কু) ছেলে। সে নিতপুর দিয়াড়াপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পোরশা থানার পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) শাহ্ আলম বলেন, নিহত স্কুলছাত্র দুপুরে টিফিন খাওয়ার জন্য বাড়ি যাচ্ছিল। এসময় স্থানীয় একটি ইট ভাটার মাটি বহনকারী ট্রাক্টর তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এসময় বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাক্টরটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

তিনি আরও বলেন, ঘটনার পর স্থানীয়রা মরদেহ উদ্ধার করে নিহতের বাড়িতে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় মামলা হলে পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

