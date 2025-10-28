জামায়াতের বিষয়ে ফেসবুক পোস্টে আপত্তিকর মন্তব্য, ওসি ক্লোজড

জামায়াতের বিষয়ে ফেসবুক পোস্টে আপত্তিকর মন্তব্য, ওসি ক্লোজড
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে জামায়াতের বিষয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পূবাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো. আমিরুল ইসলামকে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. জাহিদ হোসেন ভূঁঞা স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে ওসিকে এই বদলির আদেশ দেওয়া হয়।
জানা গেছে, ‘সনদ স্বাক্ষরের দিনেও জুলাই যোদ্ধাদের আবার আন্দোলনে নামতে হয়েছে, এটা লজ্জাজনক’ সম্প্রতি জামায়াত আমিরের এমন একটি বক্তব্যকে কোর্ট করে একটি সংবাদমাধ্যমের করা নিউজ ফেসবুকে শেয়ার করলে ওখানে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠে পুবাইল থানার ওসির বিরুদ্ধে। সোমবার বিষয়টি নিয়ে কমিশনার বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন পুবাইল থানা জামায়াতের নায়েবে আমির মোহাম্মদ শামীম হোসেন মৃধা ও গাজীপুর মহানগর মজলিশে সুরার সদস্য অধ্যাপক ডাক্তার মো. আমজাদ হোসেন খান।
অভিযোগে বলা হয়, পুবাইল থানার ওসি আমিরুল ইসলাম (মুরাদ) একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে সভা সমাবেশ ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমানের একটি বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ফেসবুকে ওসি আমিরুল ইসলাম মুরাদ লিখেছেন জামায়াতের লোকেরা স্বাধীনতা বিরোধী এবং তাদের বাংলাদেশ রাজনীতি করার অধিকার আছে কিনা সেটার জন্য গণভোট হওয়া প্রয়োজন। ফেসবুকের এই মন্তব্যের স্ক্রিনশট এবং কিছু ভিডিওসহ করা অভিযোগে অভিযুক্ত ওসিকে বর্তমান স্থান থেকে শুধু বদলী নয় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও দাবি করা হয়।
এ বিষয়ে পুবাইল থানা জামায়াতে ইসলামীর আমির আশরাফ আলী কাজল বলেন, জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান সম্প্রতি এক বক্তব্যে বলেন, ‘সনদ স্বাক্ষরের দিনেও জুলাই যোদ্ধাদের আবার আন্দোলনে নামতে হয়েছে, এটা লজ্জাজনক’। তার এই বক্তব্যটির নিয়ে একটি সংবাদমাধ্যম নিউজ করে ফেসবুকে শেয়ার করলে ওই পোস্টে ওসি মুরাদের তার ফেসবুক আইডি থেকে একটি মন্তব্য করেন, ‘আগে গণভোট দরকার যে স্বাধীনতা বিরোধীরা এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার আছে কি না?’ একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়ে তিনি কীভাবে এই ধরনের মন্তব্য করেন? এ জন্য আমরা কমিশনার বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।
মো. আমিনুল ইসলাম/কেএইচকে/এমএস