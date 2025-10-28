  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৮:১৩ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
স্ত্রী-সন্তানসহ আমরণ অনশনের ডাক ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকদের

সিলেটে ব্যাটারিচালিত রিকশা চালুসহ ১১ দফা দাবিতে স্ত্রী-সন্তানসহ আমরণ অনশনের ডাক দিয়েছেন ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকরা। আগামী ২ নভেম্বরের মধ্যে দাবি না মানলে এই কর্মসূচিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ১১ দফা দাবি আদায়ে চারদিনের আল্টিমেটাম দিয়ে চৌহাট্টা-জিন্দাবাজার সড়ক ছাড়েন তারা। পরে ওই সড়ক দিয়ে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।

এর আগে ব্যাটারিচালিত রিকশা চালুসহ ১১ দফা দাবিতে সকাল সাড়ে ১১ টা থেকে নগরীর চৌহাট্টাস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় অবস্থান করেন চালকরা। রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়ন, সিলেট জেলার আহ্বানে এই বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। এতে সকাল থেকে চৌহাট্টা জিন্দাবাজার সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকদের বিক্ষোভ ও অবরোধকে কেন্দ্র করে সতর্কবস্থানে ছিল সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের লক্ষ্যে চৌহাট্টা এলাকায় মোতায়েন করা সেনাবাহিনী ও বিপুল পরিমাণ পুলিশ সদস্যদের। তবে কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটেনি।

বিক্ষোভ চলাকালে বিকেলে শ্রমিক নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাত শেষে অবরোধস্থলে ফিরে এসে শ্রমিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম নাদিম।

তিনি বলেন, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে আমরা আমাদের ১১ দফা জানিয়েছি। কমিশনার দাবি পূরণে সময় চেয়েছেন। আমরা রোববার পর্যন্ত তাদের সময় দিচ্ছি। এই সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচী গ্রহণ করবো।

আরিফুল ইসলাম নাদিম বলেন, রোববার পর্যন্ত সিলেটের প্রশাসনকে যা বুঝার বুঝতে হবে। এরপর আর কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না। আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানসহ রোববার প্রথমে প্রতীকী অনশন করবো। এরপর সেটা আমরণ অনশনে রূপ নেবে। দাবি আদায় না করে আমরা আর ঘরে ফিরবো না।

