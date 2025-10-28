  2. দেশজুড়ে

আব্দুস সালাম পিন্টু

খালেদা জিয়ার মতো তারেক রহমানের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে

জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন আব্দুস সালাম পিন্টু

বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যেমন চক্রান্ত করা হয়েছে, তেমনই তারেক রহমানের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইন চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম পিন্টু। তিনি বলেন, শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষার একমাত্র প্রতীক বিএনপির বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র চলছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলা যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আব্দুস সালাম পিন্টু বলেন, বেগম খালেদা জিয়া আজকে মুক্ত হয়েও অসুস্থ অবস্থায় তিনি আমাদের ছেড়ে যাননি, দেশের মাটিতেই অবস্থান করছেন। তাকে শুধু গ্রেফতার করেই কারাগারে রাখা হয়নি, তাকে ওপরেও নির্যাতন ও হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। তাকে চিকিৎসা করার জন্য বিদেশে যেতে দেওয়া হয়নি। দেশেও চিকিৎসা সু-ব্যবস্থাও করা হয়নি।

আলোচনা সভায় উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার জুলহাস আলমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন- উপজেলা বিএনপি সভাপতি গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক সেলিমুজ্জামান তালুকদার সেলু, পৌর সাধারণ সম্পাদক খন্দকার লুৎফর রহমান গিয়াস প্রমুখ।

