২০ বছর পর রায়

ফরিদপুরে দুই ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে ৪ জনের যাবজ্জীবন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
ফরিদপুরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যার দায়ে চারজনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাস করে বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরের দিকে এ আদেশ দেন ফরিদপুরের বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. শফিউদ্দীন। আসামিরা পলাতক থাকায় তাদের অবর্তমানে এ রায় দেওয়া হয়।

যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত ওই চার ব্যক্তি হলেন, ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার বানা ইউনিয়নের শিরগ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন (৫৩), বোয়ালমারী উপজেলার গুণবহা ইউনিয়নের গুণবহা গ্রামের কামরুল হাসান ওরফে কামরুজ্জামান (৪৫), বোয়ালমারী উপজেলার গুনবহা ইউনিয়নের ধোপাপাড়া গ্রামের মনিরুজ্জামান ওরফে মনির (৪০) ও একই ইউনিয়নের চর ধোপাপাড়া গ্রামের আব্দুস সামাদ (৬০)।

মামলার সূত্রে জানা যায়, ২০০৫ সালের ২৮ জুলাই দিবাগত রাতে ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার চর ধোপাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুই খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ব্যক্তি হলেন, তপন রায় (৩০) ও নিকলাল মাঝি (৩৫)। এরা বোয়ালমারীর চর ধোপাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বিপুল কুমার বাকচীর বাড়ির ভাড়াটিয়া ছিলেন। ২০০৫ সালের ২৮ জুলাই দিবাগত রাত আড়াইটার থেকে ৩টার মধ্যে অজ্ঞাত ঘাতকরা ওই দুই ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে তদের কুপিয়ে জখম করে। পরে এলাকাবাসী তাদের বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ওই বাড়ির মালিক বিপুল কুমার বাকচী বাদী হয়ে ২০০৫ সালের ২৮ জুলাই অজ্ঞাতদের আসামি করে বোয়ালমারী থানায় হত্যা মামলা করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বোয়ালমারী থানার উপ-পরিদর্শক সুলতান মাহমুদ ২০০৭ সালের ২৮ মার্চ ওই চার ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দেন।

ফরিদপুরের বিশেষ জজ আদালতের সরকার পক্ষের কৌশলী (পিপি) মো. আজিজুর রহমান বলেন, আসামিদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ঘাতকরা টাকার লোভে ওই দুই ব্যক্তির বাড়িতে এ ঘটনা ঘটায়।

তিনি বলেন, আসামিরা পলাতক রয়েছেন। বহু বিলম্বে হলেও এ জোড়া হত্যাকান্ডের ঘটনায় আমরা ন্যায় বিচার পেয়েছি।

