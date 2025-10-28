সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা আধুনিকায়নে সম্ভাব্যতা যাচাই করছে এডিবি

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা আধুনিকায়নে সম্ভাব্যতা যাচাই করছে এডিবি
সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার আধুনিকায়ন ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪ হাজার ২০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। প্রস্তাবিত এ প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে পরিদর্শন করেছেন এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) একটি প্রতিনিধি দল।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) তারা কারখানার বিভিন্ন কার্যক্রম ও অবকাঠামো পরিদর্শন করেন।
প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর এডিবি উইং চীফ এস এম জাকারিয়া হক এবং এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হুই ইউন জিওং।
তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (ডিএস) শাহ সুফি নুর মোহাম্মদ ও কর্ম ব্যবস্থাপক (ডাব্লিউএম) মমতাজুল হকসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।
প্রতিনিধি দল কারখানার বগি ও ওয়াগন শপ এবং ক্যারেজ কনস্ট্রাকশন শপসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন শেষে বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় প্রতিনিধি দলের কাছে কারখানার সার্বিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়।
কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক শাহ সুফি নুর মোহাম্মদ জাগো নিউজকে বলেন, কারখানার দুটি উপ-কারখানা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ৪ হাজার ২০০ কোটি টাকার প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের সম্ভাব্যতা যাচাই করতেই এডিবি প্রতিনিধিরা এসেছেন। আমাদের প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা ও অবকাঠামোতে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হবে।
প্রতিনিধি দলে এডিবির প্রিন্সিপাল ফাইনান্সিয়াল সেক্টর অফিসার মারুফ হোসাইন, সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার (আরবান) অমিত দত্ত রায়, অ্যাসোসিয়েট ওয়াটার রিসোর্স অফিসার সোহেল রানা, অ্যাসোসিয়েট প্রজেক্ট অফিসার (এনার্জি) মশিউর রহমান, সিনিয়র অপারেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট নাশিয়াত আল সাফওয়ানা চৌধুরী ও অপারেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট দিপা হেমব্রোম উপস্থিত ছিলেন।
