পবিপ্রবিতে দুদকের অভিযান, নথিপত্র জব্দ
নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়মের অভিযোগে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দুদকের পটুয়াখালী জেলা সমন্বিত দপ্তরের সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তর ও প্রশাসনিক অফিসে এ অভিযান চালায়।
সূত্রে জানা যায়, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাসুম বিল্লাহ, মো. কবির শিকদার এবং সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাকিবুল হাসান ফারুক খানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় দুদক কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র জব্দ করেন এবং কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাস বলেন, আজ আমরা সরাসরি তদন্তে আসি এবং এখানে এসে দেখি কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী কিছু কর্মকর্তা নিয়মবিধি লঙ্ঘন করে পদোন্নতি পেয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে তথ্য পাওয়া গেছে। কিছু সনদ যাচাইয়েরও প্রয়োজন রয়েছে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তিনি আরও বলেন, তারা যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট জমা দিয়েছেন, সেগুলো বৈধ কিনা তা যাচাই করতে কিছুটা সময় লাগবে। যাচাই শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কেউ এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করতে রাজি হননি। অন্যদিকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের একাংশ দুদকের এই পদক্ষেপকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ইতিবাচক উদ্যোগ হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এনএইচআর/এমএস