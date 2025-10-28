  2. দেশজুড়ে

মহাসড়ক থেকে সরলো গদখালী ফুলের বাজার

প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
যশোরের ঐতিহ্যবাহী গদখালী ফুলের বাজার মহাসড়ক থেকে সরিয়ে ফুল বিপণন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে

যশোরের ঐতিহ্যবাহী গদখালী ফুলের বাজার অবশেষে মহাসড়ক থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঝিকরগাছা উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্যোগে সোমবার (২৭ অক্টোবর) ফুল চাষিদের ঝুঁকিপূর্ণ বাজার থেকে সরিয়ে ফুল বিপণন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এতদিন যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের পাশে দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ফুল ব্যবসায়ীরা বেচাকেনা করছিলেন।

স্থানীয় কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, যশোরে প্রায় সাত হাজার ফুলচাষি রয়েছেন। তারা অন্তত ১২০০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফুল চাষ করেন। এর মধ্যে ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী, পানিসারা, নাভারন, নির্বাসখোলার বিভিন্ন মাঠে প্রায় ৬৫০ হেক্টর জমিতে ফুল চাষ হয়ে থাকে। বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে গ্লাডিওলাস, রজনীগন্ধা, গোলাপ, জারবেরা, গাঁদা, জিপসি, রডস্টিক, ক্যালেন্ডোলা, চন্দ্র মল্লিকাসহ বিভিন্ন ধরনের ফুলের চাষ হচ্ছে। দেশের মোট চাহিদার অন্তত ৭০ শতাংশ ফুল সরবরাহ করেন যশোরের গদখালী অঞ্চলের ফুলচাষিরা।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, তারা কয়েক যুগ ধরে গদখালী বাজারে ফুলের বেচাকেনা করছেন। তবে বাজারটি যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের দুপাশে হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় তাদের ফুল বেচাকেনা করতে হয়। বিশেষ করে কাকডাকা ভোরে ফুলের বাজারে বেচাকেনা শুরু হওয়ায় তারা ভোরেই ফুল নিয়ে বাজারে চলে আসেন। আবার একই সময়ে বেনাপোল থেকে পণ্যবাহী ট্রাকের চালকেরাও ঘুমঘুম চোখে দ্রুতবেগে মহাসড়ক দাপিয়ে ছুটে চলেন। এ কারণে এখানে একাধিকবার দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। ফলে ফুলের বাজারটি মহাসড়ক থেকে একটু দূরে গদখালী ফুল বিপণন কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যশোরের সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কিশোর কুমার সাহা জানান, ২০১৯ সালে গদখালী ফুলবাজারের পাশে গদখালী ফুল বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা-সংকটের কারণে এই ফুল বাজারটি চালু করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গত এক বছর ধরে তিনি বাজারটি চালুর চেষ্টা করেন। বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় স্থানীয় ফুলচাষি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে মার্কেট চালুর জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করেন। এরমধ্যে ছিল স্থান সংকট, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকা, ড্রেনেজ সিস্টেম না থাকা, বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকা ইত্যাদি।

কিশোর কুমার সাহা আরও জানান, সমস্যা চিহ্নিত হওয়ার পর ঝিকরগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহযোগিতা নিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। ফুল বিপণন কেন্দ্রের সামনে দুই বিঘা জমি ইজারা নিয়েছে ফুলচাষি ও ব্যবসায়ী সমিতি। রাস্তা, ড্রেন, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। সবমিলিয়ে ফুল বিপণন কেন্দ্রে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করার ব্যবসায়ীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গদখালী ফুলচাষী ও ফুল ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আবু জাফর জানান, মহাসড়কের পাশ থেকে বাজারটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় চাষী ও ব্যবসায়ীরা এখন নিরাপদে বেচাকেনা করতে পারবেন। এছাড়া এখন ফুল বিপণন কেন্দ্রে বেচাকেনা করতে তেমন কোনো সমস্যা নেই। চাষী ও ব্যবসায়ীরা এখানে মানিয়ে নিতে পারলে তা সবার জন্যই ভাল হবে।

ঝিকরগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ভুপালী সরকার জানান, গদখালী ফুল বাজারটি মহাসড়কের পাশ থেকে সরিয়ে ফুল বিপণন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এতে দেশের সর্ববৃহৎ এই ফুলের বাজারটির যেমন নিরাপদ হয়ে উঠবে, তেমনি ধীরে ধীরে এর বিস্তৃতিও ঘটবে।

