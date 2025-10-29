  2. দেশজুড়ে

জুতা পায়ে শহীদ মিনারে জামায়াতের প্রার্থী-নেতাকর্মীদের সমাবেশ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে জুতা পায়ে শহীদ মিনারে উঠলেন জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে মির্জাপুর পৌরশহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এ চিত্র দেখা গেছে।

জানা যায়, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকার পল্টনে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাযজ্ঞে নিহতের স্বরণে ও বিচার দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভ মিছিল বের করে মির্জাপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার সময় মির্জাপুর কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে জমায়েত হয়। পরে জুতা পায়ে শহীদ মিনারে উঠে সমাবেশে বক্তৃতা করেন জামায়াতে ইসলামীর নেতারা।

সেখানে টাঙ্গাইল জেলা জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিষদ সদস্য ও টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসনে জামায়েত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল্লাহ্ তালুকদার, উপজেলা জামায়াতের আমির ইয়া ইয়াহ্ খান মারুফ, সেক্রেটারি মাওলানা আবুল কাশেম মৃধা, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম শাহজাহান ও বাইতুল মাল সম্পাদক ইসহাক আলীসহ আরও অনেককেই জুতা পায়ে দেখা যায়।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে মির্জাপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ইয়া ইয়াহ্ খান মারুফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মাওলানা আব্দুল্লাহ তালুকদার বলেন, ‘বিষয়টাতো আসলে অতদূর চিন্তা করি নাই। তবে ওখানে বক্তৃতা না রাখলেও চলতো আর কি।’

মির্জাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবিএম আরিফুল ইসলাম জানান, বিস্তারিত না জেনে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব না।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এফএ/জেআইএম

