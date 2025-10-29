সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে জেলে নিখোঁজ

সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে জেলে নিখোঁজ
কক্সবাজারের টেকনাফে সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ইঞ্জিন চালিত নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে মো. রুবেল নামে এক জেলে নিখোঁজ হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিনগত মধ্য রাতে টেকনাফ বাহারছড়া শীলখালী সংলগ্ন সাগরে এ ঘটনা ঘটে। রুবেল টেকনাফ বাহারছড়া শীলখালী আব্দুল কাদেরের ছেলে।
রুবেলের চাচাতো ভাই জয়নাল আবেদিন জানান, মঙ্গলবার মধ্যরাতে শীলখালী নৌঘাঁট দিয়ে ইঞ্জিন চালিত নৌকায় মো. রুবেল মাছ ধরতে যান। তখন সাগরের ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে গেলে তাকে আর খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি। এখনো তাকে খোঁজা হচ্ছে।
বাহারছড়ার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আমান উল্লাহ জানান, মো. রুবেল নামে এক জেলে সাগরে নিখোঁজের বিষয়টি শুনেছি। নিখোঁজ রুবেলকে তার পরিবার খোঁজ করছেন।
বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক দুর্জয় বিশ্বাস জানান, শীলখালীর বাসিন্দা মো. রুবেল নামে এক জেলে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ বলে শুনেছি। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কোনো কিছু জানায়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।
