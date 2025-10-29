  2. দেশজুড়ে

পরকীয়া প্রেমিকের প্ররোচনায় স্বামীকে হত্যা, স্ত্রী গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
পরকীয়া প্রেমিকের প্ররোচনায় স্বামীকে হত্যা, স্ত্রী গ্রেফতার
গ্রেফতার তানজিলা খাতুন

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে পরকীয়া প্রেমিকের কথামতো স্বামীকে ইঁদুরনাশক গ্যাস ট্যাবলেট খাইয়ে হত্যার অভিযোগে তানজিলা খাতুন নামের এক নারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাতে উপজেলার নন্দলালপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম আব্দুল করিম (২৫)। তিনি ওই গ্রামের নবী মণ্ডলের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, এক মাস আগে আব্দুল করিম ও তানজিলা পারিবারিকভাবে বিয়ে করেন। তবে বিয়ের আগে থেকেই তানজিলার সঙ্গে নুর আলম ওরফে নাহিদ নামের একজনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর করিমকে হত্যার পরিকল্পনা করেন নাহিদ। সে অনুযায়ী মঙ্গলবার রাতে তানজিলা তার স্বামীকে কৃমির ওষুধ বলে গ্যাসের ট্যাবলেট খাওয়ান। পরে পেটে জ্বালাপোড়া শুরু হলে প্রথমে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে যান করিম। এতে অবস্থার আরও অবনতি হলে রাতেই এনায়েতপুর খাজা ইউনূস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ ভোরে তার মৃত্যু হয়।

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আছলাম আলী জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, এ ঘটনায় জড়িত ওই নারীকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। মামলা শেষে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

এম এ মালেক/এসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।