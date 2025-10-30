ফরিদপুরে ধর্ষণ‌-হত্যা মামলায় চারজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড

ফরিদপুরে ধর্ষণ-হত্যা মামলায় চারজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড
ফরিদপুরে ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় চারজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে দেড় লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) শামীমা পারভিন এ রায় দেন।
আসামিরা হলেন, ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর ব্যাপারী (৩৭), কামরুল মৃধা (৩৭), আলী ব্যাপারী (৪২) ও বক্কার ব্যাপারী (৬৭)। জাহাঙ্গীর ব্যাপারী পলাতক।
মামলার আলামত নষ্ট করার দায়ে মমতাজ বেগম এবং আবুল কালাম ব্যাপারী নামে দুজনের পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও বিশ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন আদালত। অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।
মামলার এজাহার সূত্র জানা গেছে, ২০১২ সালের ১ অক্টোবর ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার হাট কৃষ্ণপুরে কয়েকজন নিয়ে রাত ১টার দিকে জাহাঙ্গীর ব্যাপারী শ্বশুরবাড়িতে যান। এরপর বোনের অসুস্থতার কথা বলে দরজা খুলতে বলেন। সরল মনে তরুণী দরজা খুললে আসামিকে তারা দলবদ্ধ ধর্ষণ শেষে হত্যা করে। আসামিরা প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে তাকে কবর দিয়ে দেয়। এ বিষয়ে তরুণীর মায়ের সন্দেহ হলে তিনি মামলা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি অ্যাডভোকেট গোলাম রব্বানী ভুঁইয়া রতন জানান, এক নারীকে ধর্ষণ শেষে হত্যার অভিযোগে চার আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ দেন। একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
এন কে বি নয়ন/আরএইচ/জিকেএস