ঢাকায় শত ভরি সোনা ডাকাতির ঘটনায় ভোলায় গ্রেফতার ৩

প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
গ্রেফতার আসামিরা

ঢাকার মিরপুরের দারুস সালাম থানা এলাকার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ১০০ ভরি সোনা ও নগদ ৩২ লাখ টাকা ডাকাতির মামলায় তিনজনকে ভোলা থেকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর ভেদুরিয়া গ্রামের আব্দুল রশিদ মিস্ত্রির বাড়ি থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

এসময় তাদের কাছ থেকে ডাকাতি হওয়া এক ভরি ১০ আনা ১ রতি সোনা, সিটি গোল্ড আট ভরি ২ আনা ৪ রতি এবং নগদ ৮০ হাজার টাকা এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত পাঁচটি ফোন।

গ্রেফতার আসামিরা হলেন সোহান, কুলসুম ও বকুল বেগম। এদের মধ্যে সোহান ওই মামলার ৮ নম্বর আসামি। বাকি দুজন তদন্তপ্রাপ্ত আসামি বলে জানিয়েছে র‍্যাব-৮। তাদের বাড়ি ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া গ্রামের।

রাতে র‍্যাব-৮ এর ভোলা ক্যাম্পের কমান্ডার লে. শাহরিয়ার রিফাত অভি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মালামালসহ আসামিদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে থানায় হস্তান্তর করা হবে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি ঢাকার মিরপুরের দারুস সালাম থানা এলাকার ব্যবসায়ী মো. উল্লাহর বাড়িতে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে সবাইকে জিম্মি করে ডাকাতদল। পরে পরিবারের সদস্যদের হাত-পা বেঁধে প্রায় ১০০ ভরি সোনা ও নগদ ৩২ লাখ টাকা লুট করে ডাকাতরা।

