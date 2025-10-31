আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের
সংস্কার প্রস্তাব মানতে না চাওয়া রাজনৈতিক সংকট তৈরির অপপ্রয়াস
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, বিএনপি যদি সংস্কার প্রস্তাব না মানে তবে এটা তাদের দায়িত্বহীনতার পরিচয়। এটি নতুন করে রাজনৈতিক সংকট তৈরির অপপ্রয়াস, ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন সম্পর্কে জনগণের মাঝে সংশয় তৈরির অপপ্রয়াস।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) কুমিল্লায় নিজ নির্বাচনি এলাকা চৌদ্দগ্রামের নির্বাচন কেন্দ্র পরিচালক সমাবেশ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, যদি নির্বাচন না হয় তাহলে যারা পালিয়ে গিয়ে ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করছে তারাই একটা সুযোগ নেবে। বিগত সরকারের যে বাংলাদেশ, সংস্কারবিহীন যে বাংলাদেশ, মনে হয় বিএনপি সেই জায়গায় ফিরে যেতে চায়। এ দেশের মানুষ বাংলাদেশকে আওয়ামী জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যেতে দেবে না।
তিনি আরও বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত থেকে যদি সরকার সরে যায় তাহলে এটা পরিষ্কার হবে যে, সরকার আর নিরপেক্ষ নেই। এ সরকার যদি নিরপেক্ষতা হারায় ও কোনো দলের প্রতি যদি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে এ সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে।
এসময় কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান, সাবেক আমির আবদুস সাত্তার, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াতের আমির মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারি বেলাল হোসাইন, চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার আমির ইব্রাহীমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
