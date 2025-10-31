  2. দেশজুড়ে

বাসা থেকে বের হওয়ার ৪ ঘণ্টা পর রাস্তায় মিললো যুবকের মরদেহ

প্রকাশিত: ০৪:৪৩ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে রিজওয়ান (১৯) নামের এক অটোরিকশা চালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত্যুর মাত্র ৪ ঘণ্টা আগে ভিকটিম বাসা থেকে বের হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন তার বাবা।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল সোয়া ১১টার দিকে উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডস্থ বিজয় নগরের নতুন সড়কের পাশের একটি ঝোপে রিজওয়ানের মরদেহটি পাওয়া যায়।

নিহত তরুণ বারদী ইউনিয়নের ভটের পাড়া গ্রামের মনির হোসেনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, সকালে ১১টায় নিহতের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। মরদেহটির প্রায় ২০০ গজ দূরত্বে তার অটোরিকশাটি পড়ে ছিল। এবং পড়ে থাকা অটোতে ৩টি জুতা পাওয়া যায় ও রক্ত লেগে রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা অটো ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই এই হত্যাকাণ্ড করা হয়েছে।

নিহতের পিতা মনির জানান, অল্প কিছুক্ষণ আগে আমার ছেলেকে নতুন অটো কিনে দিয়েছিলাম। প্রতিদিনের মতো নাস্তা করে আজ সকাল ৭ টাও রিজওয়ান বাসা থেকে অটো নিয়ে বের হোন। আর আমরা সোয়া ১১ টায় জানতে পারি ওর লাশ পাওয়া গেছে।

সোনারগাঁ থানাস্থ তালতলা ফাঁড়ির এসআই সেলিম জাগো নিউজকে বলেন, মরদেহ উদ্ধারে এসে নিহতের অটোতে ৩টি জুতা পেয়েছি। আপাতত এতটুকুই বলতে পারছি। আমরা কাজ করছি। বিস্তারিত পড়ে বলা যাবে।

