ইসি আনোয়ারুল

ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তফসিল ঘোষণা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
পটুয়াখালীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের সব প্রস্তুতি এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। নির্বাচনি তফসিল ডিসেম্বরের প্রথম ভাগেই ঘোষণা করা হবে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে পটুয়াখালী সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমরা আশাবাদী, আপনাদের ও সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতায় আগামী ফেব্রুয়ারিতে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বচ্ছ নির্বাচন উপহার দিতে পারবো।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে নিচ্ছি। এখন পর্যন্ত কোনো চ্যালেঞ্জ অনুভব করছি না। সবাই ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছে।

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, এটি একটি রাজনৈতিক বিষয়। প্রধান উপদেষ্টা এ বিষয়ে এরই মধ্যে বক্তব্য দিয়েছেন। তাই আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না।

তিনি জানান, নির্বাচন পরিকল্পনা বিধিমালা এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এর আওতায় প্রতীকের তফসিলসহ বিভিন্ন বিষয়ে সময়োপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। এছাড়া প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন নভেম্বর থেকে শুরু হবে এবং কারাবন্দি আসামিরাও যেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ, পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরীসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

