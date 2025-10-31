ফটিকছড়িতে নতুন উপজেলা ঘোষণার দাবিতে মানববন্ধন

ফটিকছড়িতে নতুন উপজেলা ঘোষণার দাবিতে মানববন্ধন
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার যৌক্তিক স্থানে নতুন উপজেলা ঘোষণার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় ভূজপুরের দাঁতমারা বাজারে উত্তর ফটিকছড়ি ভূজপুর থানা সম্মিলিত নাগরিক পরিষদের উদ্যোগে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের জনগণ অংশ নেন।
বক্তারা বলেন, ফটিকছড়ি উপজেলার আয়তন বিশাল এবং জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এর ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় নানা জটিলতা তৈরি হচ্ছে। জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে এবং উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করতে উত্তর ফটিকছড়ির যৌক্তিক স্থানে একটি নতুন উপজেলা গঠন এখন সময়ের দাবি।
তারা আরও বলেন, এই দাবি নতুন নয়- এটি উত্তরাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। সরকার যদি দ্রুত ফটিকছড়ির যৌক্তিক স্থানে নতুন উপজেলা ঘোষণার পদক্ষেপ নেয়, তবে স্থানীয় প্রশাসন আরও কার্যকর হবে, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হবে এবং জনসেবায় গতি আসবে।
বক্তারা সরকারের কাছে অবিলম্বে ‘উত্তর ফটিকছড়ি’কে নতুন উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করার জোর দাবি জানান।
