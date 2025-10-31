  2. দেশজুড়ে

সিলেটে নিজ বাসার ছাদে মিললো আওয়ামী লীগ নেতার মরদেহ

প্রকাশিত: ১০:০১ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
নিহত আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক

সিলেটের নিজ বাড়ির ছাদ থেকে আবদুর রাজ্জাক নামে এক আওয়ামী লীগ নেতার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে শহরের দক্ষিণ সুরমায় তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত আবদুর রাজ্জাক দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এবং উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি মোল্লারগাঁও ইউনিয়নের তেলিরাই গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানান, সকালে ফজরের নামাজ শেষে প্রতিদিনের মতো বাসার ছাদে হাঁটতে যান আবদুর রাজ্জাক। এরপর সকাল ৯টার দিকে পরিবারের সদস্যরা তাকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর ছাদের এক পাশে তার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৯টার মধ্যে ঘটেছে বলে আমরা ধারণা করছি। মরদেহের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। হত্যার কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে।

