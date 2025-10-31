  2. দেশজুড়ে

শাপলা হবে নৌকার বিকল্প, নৌকা ডুবে গেছে শাপলা ভাসবে: তুষার

প্রকাশিত: ১১:২৪ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
ফরিদপুরে দলীয় সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখেন সারোয়ার তুষার

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম-আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেছেন, এনসিপি শাপলা প্রতীক নিয়েই নির্বাচন করবে। শাপলা কলি অন্তর্ভুক্ত করা গেলে শাপলা ফুলও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন যেহেতু শাপলা কলি অন্তর্ভুক্ত করেছে, এই কলি কয়েকদিন পানিতে ভেজালেই ফুল ফুটবে। শাপলা হবে নৌকার বিকল্প। নৌকা ডুবে গেছে শাপলা ভাসবে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ফরিদপুরের অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন সারোয়ার তুষার।

সভায় ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার এনসিপির কয়েকশ নেতাকর্মী অংশ নেন।

নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ করে করে সারোয়ার তুষার বলেন, ‌‘অনেক জল ঘোলা করেছেন। একবার দেবো না বলে ফেলছেন, তাই দেবেন না—এই ইগোর জায়গায় যাবেন না। এই নির্বাচন কমিশন বিশেষ দল দ্বারা প্রভাবিত। এদের দিয়ে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হবে কি-না তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।’

এনসিপির ফরিদপুরের প্রধান সমন্বয়ক সৈয়দা নীলিমা দোলার সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব নিজাম উদ্দিন, ফরিদপুর বিভাগীয় সংগঠক রাসেল আহম্মেদ বক্তব্য দেন।

বিএনপিকে উদ্দেশ করে এনসিপি নেতা তুষার বলেন, “বিএনপি ‘না’ ভোটের ক্যাম্পিং করছে। তাদের ৩০ শতাংশ ভোট ‘না’ ভোটের পক্ষে গেলেও বাকি বিপুল ভোটে জুলাই সনদ পাস হবে। তখন এরা আয়নায় মুখ দেখাতে পারবে না। এরা অতীত থেকে কিছুই শিক্ষা নেয়নি। তাদের নেতা জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে ‘হ্যাঁ’ এবং ‘না’ ভোটের আয়োজন করেছিলেন। অথচ এই বিএনপি হ্যাঁ-না ভোটের বিরোধিতা করছে। জুলাই সনদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তাদের দুমড়ে-মুচড়ে পদ্মায় ফেলে দেবে জনগণ।”

সারোয়ার তুষার আরও বলেন, ‘দেশে আওয়ামী লীগের পরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে জাতীয় পার্টি‌। তাদের নেতা এরশাদ কবরে, জাতীয় পার্টিও কবরে যাবে। এরা ভারতের এজেন্ট, জাতীয় পার্টির ব্যানারে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা চলছে তা দেশের জনগণ মেনে নেবে না।’

