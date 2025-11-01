ব্লাড ক্যান্সারে হাইমচর থানার ওসির মৃত্যু
ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন চাঁদপুরের হাইমচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিউদ্দিন সুমন (৪২)। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
জানা যায়, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মো. মহিউদ্দিন সুমনের শারীরিক অসুস্থতা ধরা পড়ে গত মে মাসে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ এবং পরে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছিল।
হাইমচর থানা সূত্রে জানা যায়, প্রয়াত ওসি সুমন কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার হোসেনপুর গ্রামের মো. আমির হোসেনের ছেলে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। তিনি ১৭ অক্টোবর ২০২৪ সালে হাইমচর থানায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে যোগদান করেন।
হাইমচর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. শাহ আলম তার সহকর্মীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন, পুরো হাইমচর থানায় শোক বিরাজ করছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বাদ এশা তার নিজ এলাকা কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার হোসেনপুর গ্রামে নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়েছে।
চাঁদপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মুহম্মদ আব্দুর রকিব এক শোক বার্তায় মো. মহিউদ্দিন সুমনের মৃত্যুতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
