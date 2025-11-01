তৃণমূল থেকে খেলোয়াড় তৈরির কাজ করছি: তাবিথ আউয়াল
বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল বলেছেন, এক সময় ফুটবল ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে ফুটবল ফেডারেশনকে দলীয়করণের কারণে ফুটবল তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। এখন সময় এসেছে গ্রামাঞ্চলে ফুটবলের গৌরব ফিরিয়ে আনার। তৃণমূল পর্যায়ে নতুন খেলোয়াড় গড়ে তুলতেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মরহুম আরাফাত রহমান কোকো প্রীতি ফুটবল ম্যাচে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
তাবিথ আউয়াল আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে ফুটবল প্রতিভা বিকাশের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে ফুটবলে প্রাণ ফিরে এসেছে। এই ধারাকে আরও প্রসারিত করতে হলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় ড্যাবের সহ-সভাপতি ও চাঁদপুর জেলা বিএনপির সদস্য প্রফেসর ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম। তিনি বলেন, মতলবের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ খাতে আমূল পরিবর্তন এনে এই উপজেলা একটি মডেল হিসেবে গড়ে তোলা হবে। মতলবের চারপাশ নদীবেষ্টিত হওয়ায় আমরা একটি ‘ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল’ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছি।
তিনি আরও বলেন, মতলব একটি শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠীর এলাকা। এখানে কোনো চাঁদাবাজ, মাদকব্যবসায়ী বা অবৈধ বালু উত্তোলনকারীকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। বিএনপি কখনোই অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে আপোশ করে না। কেউ যদি দলের নাম ভাঙিয়ে অপরাধ করে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন বা দলকে জানান।
খেলায় অংশ নেয় মতলব উত্তর উপজেলা ফুটবল একাদশ বনাম মতলব দক্ষিণ উপজেলা ফুটবল একাদশ। খেলার প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটেই মতলব উত্তর একাদশ ১ গোলে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে ২-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে মতলব উত্তর উপজেলা দল। ম্যাচ শেষে বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন অতিথিরা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক শাহাজাহান সরদার, কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সদস্য অ্যাডভোকেট মফিজুল ইসলাম, ছেংগারচর পৌর বিএনপির সভাপতি নান্নু মিয়া প্রধান, ড্যাবের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ডা. বশির আহমেদ খান টিটু, সাবেক ফুটবলার মেজবাহ উদ্দিন মেজু ও জামাল হোসেন প্রমুখ।
শরীফুল ইসলাম/কেএইচকে/এমএস