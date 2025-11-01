  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্মান করতে হবে : এ্যানি

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, সমাজে মানবিক দিক ও কালচারাল দিক রয়েছে। ইসলামী জগত ও ধর্মীয় অনুভূতি রয়েছে। সামাজিক মূল্যবোধের পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্মান করা উচিত। আস সুফফা ফাউন্ডেশন হিন্দু পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করেছে। আরেকটা ধর্মের প্রতি সম্মান দেখিয়েই এ কাজ করেছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর কিরাত ও আজান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সদর উপজেলার লাহারকান্দি ইউনিয়নের চাঁদখালী ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা মাঠে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের ব্যানারে এ আয়োজন করা হয়।

শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, মনে হচ্ছে, আমরা পিছিয়ে পড়েছি। কিন্তু না, এই সমাজকে পিছিয়ে পড়তে দেবো না। মাদকের সঙ্গে সন্ত্রাস জড়িত, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, টাউটারি, বাটপারী সবকিছু জড়িত। মাদক ছেয়ে গেছে। মাদকমুক্ত সমাজ আমাদেরকে তৈরি করতে হবে। এটি আমাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে পারলে তার সঙ্গে সবকিছুই বিদায় হবে।

আস সুফফা ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা সামছুল আলম লিটুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসার উপধ্যক্ষ মুহাম্মাদ ঈসমাইল, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব হাসিবুর রহমান, সদর (পূর্ব) উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ এমরান ও লাহারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হোসেন মহব্বত প্রমুখ।

