স্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে শ্যালকের ছেলেকে অপহরণ

স্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে শ্যালকের ছেলেকে অপহরণ
কুমিল্লার চান্দিনায় স্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে শ্যালকের ৬ বছর বয়সি ছেলেকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে মোহাম্মদ হানিফ (৪৮) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এঘটনায় শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) অভিযুক্ত হানিফকে কারগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে বুধবার (২৯ অক্টোবর) শ্যালকের ছেলে মোহাম্মদ আলীকে তার মাদরাসা থেকে অপহরণ করেন হানিফ। তবে অপহরণের একদিন পর বাগেরহাটের রামপাল থানার এলাকায় অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার এবং হানিফকে আটক করে পুলিশ।
উদ্ধার হওয়া শিশু মোহাম্মদ আলী চান্দিনা উপজেলার গল্লাই ইউনিয়নের পাঁচধারা গ্রামের রুহুল আমিন ও নাহিদা আক্তারের ছেলে। সে চান্দিনা উপজেলা সদরের মহারং জাফর আলী মুন্সি মারকাজুল উলুম আল-ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণির ছাত্র। আটক মোহাম্মদ হানিফ কুমিল্লা সদর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে এবং অপহৃত শিশুর আপন ফুপা।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, স্ত্রী ফাতেমা আক্তারের সঙ্গে হানিফের দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলহ চলছিল। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ফাতেমা স্বামী-সংসার ছেড়ে বাবার বাড়িতে চলে আসেন। এতে প্রতিশোধ নিতে হানিফ গত বুধবার (২৯ অক্টোবর) শ্যালকের ছেলে মোহাম্মদ আলীকে মাদরাসা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যান। শিশুটি নিখোঁজ হওয়ার পর মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েন। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অপহরণকারী হানিফই শিশুটিকে নিয়ে গেছেন।
চান্দিনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. জাবেদ উল ইসলাম বলেন, অপহৃত শিশুর মা নাহিদা আক্তার বুধবার থানায় লিখিত অভিযোগ করার পর আমরা তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় অপহরণকারীর অবস্থান শনাক্ত করি। পরদিন সকালে অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার ও আসামিকে আটক করতে সক্ষম হই।
তিনি আরও জানান, শুক্রবার ভিকটিম ও আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা তদন্তের মাধ্যমে বের করা হবে।
