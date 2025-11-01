‘৭১-এর পরাজিত শক্তিকে আবারও ভোট চাইতে দেওয়া যাবে না’

‘৭১-এর পরাজিত শক্তিকে আবারও ভোট চাইতে দেওয়া যাবে না’
শহীদ জিয়া গবেষণা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস বলেছেন, যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারা আজও নির্বাচনের স্বপ্ন দেখছে। স্বাধীনতার শত্রু ও গণহত্যার সহযোগীদের রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করা জাতির প্রতি এক চরম অবমাননা। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির স্থান এ দেশের রাজনীতিতে নেই এবং তাদের আর ভোট চাইতে দেওয়া উচিত নয়।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বটকাজল মাঝিবাড়ি এলাকায় ‘রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা’ শীর্ষক এক উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো, বিচারব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নীতিতে যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে হলে তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। এটি কেবল একটি রাজনৈতিক রূপরেখা নয়, বরং জাতির মুক্তি ও পুনর্গঠনের সনদ। এই দফাগুলো বাস্তবায়নই একটি সুশাসিত, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের পথ দেখাবে।
আনিসুর রহমান আনিস আরও বলেন, দেশ আজ ন্যায়বিচারহীনতা, দুর্নীতি ও দুঃশাসনে জর্জরিত। জনগণ আজ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আমরা চাই—প্রত্যেক নাগরিক যেন স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে, ভোট দিতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের ন্যায্য অংশীদার হতে পারে।
এসময় আরও বক্তব্য রাখেন জিয়া গবেষণা পরিষদের পটুয়াখালী জেলা আহ্বায়ক অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর পার্সোনাল প্রেস সেক্রেটারি মো. মাহফুজুর রহমান সবুজ, ঢাকা মহানগর নেতা ইঞ্জিনিয়ার মাহবুব হোসেন, পটুয়াখালী জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জহিরুল ইসলাম।
মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে/এমএস