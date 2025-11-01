  2. দেশজুড়ে

রেল লাইনে হাঁটু পানি, ২ ঘণ্টা বিলম্বে ছাড়লো বনলতা এক্সপ্রেস

প্রকাশিত: ১০:৫৫ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে রেল লাইনে পানি জমে থাকায় ২ ঘণ্টা বিলম্বে ছাড়লো বনলতা এক্সপ্রেস

অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে রেল লাইনে পানি জমে থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আন্তঃনগর বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট বিলম্বে ছেড়েছে।

শনিবার (১ নভেম্বর) ট্রেনটি সকাল ৬টায় ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও, রেল লাইনে পানি জমে থাকার কারণে এটি সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে চাঁপাইনবাবগঞ্জ স্টেশন ছেড়ে যায়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ রেল স্টেশন মাস্টার শহিদুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শনিবার সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে, এতে স্টেশনের রেল লাইনে হাঁটু পানি জমে যায় ৷ এমনকি রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ রুটের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে ছিল। তাই বনলতা এক্সপ্রেস সকাল ৬টায় ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে যায়।

